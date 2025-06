Soldat in Israel: Das ist der Verlobte von ZDF-Star Andrea Kiewel!

In der ZDF-"Fernsehgarten"-Ausgabe vom 22. Juni sorgte Andrea 'Kiwi' Kiewel für eine große Überraschung. Eigentlich ist die Moderatorin dafür bekannt, Privates weitestgehend aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Doch in ihrer Sendung wollte die 60-Jährige die freudige Neuigkeit mit ihren Fans teilen. Die "Fernsehgarten"-Gastgeberin hat sich verlobt. Wir werfen einen Blick auf das Liebesleben der Moderatorin.

Andrea Kiewel wieder in Deutschland – so kam sie aus Israel!

An ihrem Finger strahlte ihr neuer Ring. Voller Stolz verkündete Andrea Kiewel im ZDF-"Fernsehgarten": „Sie hat Ja gesagt“, meinte damit sich selbst und machte mit diesen Worten ihre Verlobung öffentlich. Seit mehreren Jahren ist die 60-Jährige mit ihrem Partner zusammen. Seit 2015 pendelte die Moderatorin zwischen Deutschland und Israel. Zwei Jahre später zog sie mit ihrem damals 16-jährigen Sohn endgültig nach Israel, das Heimatland ihres Freundes.

Für ihre große Liebe machte sie unter anderem einen Hebräisch-Kurs und ist zum Judentum konvertiert. Ihre Entscheidung, nach Tel Aviv zu ziehen, scheint die Moderatorin nicht bereut zu haben. In Israel fühlt sie sich sehr wohl, wie sie in Interviews verriet. Doch auf eine harte Probe wurde diese Zuneigung mit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 gestellt.