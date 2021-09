"Hirschhausens Quiz des Menschen": Flanieren mit Jorge Gonzalez

Bei "Germany's Next Topmodel" war er einst der liebenswert skurrile "Laufsteg-Trainer". Nun arbeitet Jorge Gonzalez, selbst Model und Choreograf, in der neuen Ausgabe der ARD-Familien-Gesundheitsshow "Hirschhausens Quiz des Menschen" an einem wissenschaftlichen Projekt mit. Oder zeigt zumindest prägnant auf, worum es bei dem spannenden Thema geht: Diesmal dreht sich am Samtagabend im Ersten vieles darum, was der menschliche Gang über den Gemütszustand der Menschen verrät. Und mit dem Flanieren kennt sich Jorge Gonzalez eben bestens aus.