Alicia Vikander und Michael Fassbender sind heimlich Eltern geworden.

Bereits vor einigen Wochen wurden Michael Fassbender und seine Ehefrau Alicia Vikander mit Baby gesichtet. Jetzt hat die Schauspielerin in einem Interview bestätigt, Mutter geworden zu sein.

Ein offenes Geheimnis ist nun offiziell gelüftet: In einem Interview mit dem US-Branchenmagazin "People" hat Alicia Vikander ("Tomb Raider") bestätigt, dass sie und ihr Ehemann Michael Fassbender (44) heimlich Eltern geworden sind. Wirklich überraschend sind die Baby-News jedoch nicht, immerhin wurde das Hollywood-Pärchen in den vergangenen Wochen mehrmals mit Baby gesichtet. "Ich habe nun ein komplett neues Verständnis für das Leben als solches", so die 32-Jährige im Gespräch mit "People" über ihre neue Rolle als Mutter.