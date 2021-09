One Lane Bridge: Kritik zur Serie bei ARTE

Der Maori-stämmige Detective Ariki Davis ermittelt in der neuseeländischen Mystery-Serie "One Lane Bridge" – und kann dabei auf eine besondere Gabe vertrauen. Doch die scheint mehr Fluch als Segen.

Für viele Europäerinnen und Europäer ist Neuseeland ein Sehnsuchtsort. Besonders für seine atemberaubende Natur ist das Land am gefühlten Ende der Welt bekannt und beliebt, Serien aus dem Land der Kiwis sind hierzulande hingegen Mangelware. Dementsprechend ist der Mystery-Krimi-Mix "One Lane Bridge" mit Joel Tobeck ("Sons of Anarchy") ein Exot im deutschen Fernsehen. ARTE präsentiert die neuseeländische Produktion als Erstausstrahlung. Am Donnerstag, 9. September, laufen die ersten drei Folgen am Stück, die verbleibenden drei Episoden der ersten Staffel gibt es eine Woche später zu sehen: Beeindruckende Naturaufnahmen sind garantiert, als Co-Regisseur ist der in Neuseeland mehrfach ausgezeichnete Peter Burger mit im Boot.