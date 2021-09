Notruf Hafenkante: Neue Staffel mit GZSZ-Star Raúl Richter

Das treue Publikum weiß Bescheid: Wann immer an der Hamburger Hafenkante ein Verbrechen geschieht, sind die Einsatzkräfte des Polizeikommissariats PK 21 zur Stelle. Seit inzwischen 14 Jahren und über 15 Staffeln hinweg sorgen die Kolleginnen und Kollegen von Polizeihauptkommissarin Melanie Hansen (Sanna Englund) in der ZDF-Krimiserie "Notruf Hafenkante" für Recht und Ordnung. Unterstützt werden sie dabei von den Notärztinnen und -ärzten des benachbarten Elbkrankenhauses (EKH) unter der Leitung der Oberärztin Dr. Jasmin Jonas (Gerit Kling). Nun geht das Format mit 26 weiteren Folgen (immer donnerstags, 19.25 Uhr, ZDF) sowie zwei neuen Ensemblemitgliedern in die 16. Staffel.

Bei dem zweiten neuen Darsteller handelt es sich um Atheer Adel. Der gebürtige Iraker war bereits in einigen nationalen wie internationalen Fernsehproduktionen zu sehen: Unter anderem spielte er 2015 über neun Episoden hinweg die Rolle Numan in der US-Serie "Homeland". Bei "Notruf Hafenkante" verkörpert der inzwischen 36-Jährige ab der Folge "Grünes Gold" (Donnerstag, 23. Dezember 2021, 19.25 Uhr) den Arzt Dr. Lazar Sharif: Dieser sei eine Person, die "stets auf der Suche nach anderen Perspektiven und anderen Antworten" ist, wie er in einem Interview mit dem ZDF verrät. Ähnlich, fügt er hinzu, sei es übrigens auch bei ihm: "Ich glaube nicht an Statik im Leben, sondern an fortwährende Veränderung. So handhabe ich meine Herangehensweise an die Schauspielerei. Bis heute habe ich das Gefühl, stets nur an der Oberfläche zu kratzen, was meinen wunderbaren Beruf angeht."