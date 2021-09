Island - Deutschland heute im TV: RTL überträgt live

WM-Finale statt Weihnachtseinkäufe: Am 18. Dezember 2022 könnte Hansi Flick sich selbst und ganz Fußballdeutschland das schönste Geschenk zum Fest machen. An jenem Tag wird bei der Winter-WM in Katar das Finale ausgetragen. Aktuell erscheint angesichts der schwachen Leistungen der DFB-Elf in den vergangenen Jahren ein Finaleinzug in weiter Ferne zu sein. Doch Hansi Flick, der neue starke Mann beim DFB, hat schon beim FC Bayern bewiesen, dass er in Windeseile für bemerkenswerte Erfolge sorgen kann.