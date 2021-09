Zervakis & Opdenhövel: die Themen und Gäste der ersten Sendung

Lange wurde das neue Live-Journal von ProSieben angekündigt, am Montag, 13. September, geht "Zervakis & Opdenhövel. Live." nun also erstmals auf Sendung – begleitet vom Hashtag "#ZOL". Im Vorfeld wurde nun bekannt gegeben, welche Themen am ersten Abend vom neu zusammengestellten Moderatorenduo Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel behandelt werden sollen und welche Gäste die beiden begrüßen. Relevanz soll dabei eines der wichtigsten Kriterien sein, wonach die ausgewählten "wichtigen Themen zum Wochenstart" gefiltert werden. Dementsprechend werden in der ersten Live-Sendung sowohl nationale als auch internationale Aufreger besprochen.