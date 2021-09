"Klartext, Herr Laschet!": Auch im ZDF fragen die Bürger

Dass am Sonntag, 26. September, die Bundestagswahl stattfindet, dürfte sich im Lande so langsam herumgesprochen haben. Der Wahlkampf geht in seine heiße Phase, auch im Fernsehen. Daher können nun in der ZDF-Sendung "Klartext, Herr Laschet!" Bürgerinnen und Bürger in den direkten Dialog mit den Kanzler-Kandidaten treten. Den Anfang der dreiteiligen Sendereihe, die von Peter Frey und Bettina Schausten live aus Berlin begleitet wird, macht der Spitzenpolitiker Armin Laschet, der für die Union aus CDU und CSU ins Rennen geht.