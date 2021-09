Helge Schneider distanziert sich bei Maischberger von Querdenkern

Lange gab Sandra Maischberger ihrem Gast Helge Schneider am Mittwochabend nicht Zeit, um über vergleichsweise banale Themen wie Cannabis und Homeschooling zu plaudern. Auch sein Sohn Charlie, der seinen Vater mit gerade einmal elf Jahren als Schlagzeuger bereits regelmäßig auf dessen Auftritte begleitet, schien eher wie eine Randnotiz. Viel drängender war ein anderes Thema: "Wir müssen übers Touren reden", schnitt Maischberger den Konzertabbruch an, mit dem Helge Schneider im Juli Schlagzeilen gemacht hatte. Schneider hatte bei einem Strandkorb-Konzert in Augsburg mit den Worten "Das System ist einfach fadenscheinig und dumm" vorzeitig die Bühne verlassen. Grund waren die auch dem Infektionsschutz geschuldeten Bedingungen des Auftritts. "Was ist passiert?", wollte die ARD-Talkerin wissen.