Andy Borg feiert Bühnenjubiläum mit Florian Silbereisen

Im Jahr 1981 entdeckte ihn Schlagertexter Kurt Feltz bei der ORF-Talentshow "Die große Chance" – der Rest ist Geschichte: Seit mittlerweile 40 Jahren steht Andy Borg auf der Bühne. Anlässlich seines Jubiläums feiert der Entertainer nun mit einer Sonderausgabe seiner Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" (Samstag, 25. September, 20.15 Uhr, im SWR) die vergangenen Jahrzehnte seiner Karriere. "Ich bedanke mich so sehr bei meinen Fans und allen, die mich auf meinem Weg begleitet haben – und immer noch begleiten", so Borg in einer Pressemeldung des SWR. "Jede Begegnung mit meinem Publikum von der 'Schlagerparade der Volksmusik', mit der ich ab 1996 als Moderator erstmals durch eine Sendung führen durfte, über 'Musikantenstadl' bis zum 'Schlager-Spaß', zeigt mir, dass ich in einer nicht endenden Zugabe leben darf", schwärmte der Sänger weiter.