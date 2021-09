3. Staffel von "Star Trek: Picard" bestätigt

"Die Prüfung endet nie", sagt er im neuen Trailer – und stellt Picard vor eine enorme Versuchung, indem er ihn in einer alternativen Zeitlinie zum Anführer eines totalitären Regimes macht, das das Universum beherrscht. Neben Q (und der Borg-Queen) werden wohl auch einige "Star Trek: The Next Generation"-Veteranen ein Comeback feiern. Und auch Zeitreisen spielen eine wichtige Rolle: Es geht zurück ins 21. Jahrhundert. Die zweite Staffel soll im Februar 2022 bei Amazon Prime Video abrufbar sein.

Als wäre das nicht bereits genug Anlass zur Freude, kehrt auch noch ein weiterer Fan-Liebling zurück: In der neuen Serie "Star Trek: Strange New Worlds" bekommt Captain Pike (Anson Mount) nun endlich sein langersehntes Spin-off. Immer an seiner Seite: Spock (Ethan Peck) und Nummer Eins (Rebecca Romijn). "Star Trek: Strange New Worlds" soll im Laufe des Jahres 2022 starten. Ungeduldige können in der Zwischenzeit in einem ersten Teaser bereits einen Einblick in die Show erhalten.