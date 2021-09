Champions League: Ralf Rangnick wird Experte bei DAZN

DAZN startet mit einem neuen Experten in die Champions-League-Saison: Der Streaming-Anbieter hat Ralf Rangnick verpflichtet. Zum ersten Mal wird er am 2. Spieltag beim Spiel des FC Bayern München im Einsatz sein.

Die Zuschauer werden Rangnick auf DAZN in zwei Rollen erleben: Einmal als klassischen Experten, der im Vorlauf, der Halbzeit und Nachlauf sowie als Co-Kommentator während des Spiels analysiert. Seinen ersten Live-Einsatz für DAZN wird der 63-Jährige am 2. Spieltag (29. September 2021) beim Spiel des FC Bayern München gegen Dynamo Kiew haben.

DAZN hat seit dieser Saison die Übertragungsrechte für den Großteil der Spiele in der Champions League. So überträgt der Streaming-Anbieter in der Gruppenphase pro Spieltag 15 von 16 Spielen als Einzelspiel und in der Konferenz. Die weiteren Spiele sind bei Amazon Prime Video zu sehen.