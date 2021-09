The Matrix Resurrections: erster Trailer ist da

Ein Kult-Franchise kehrt zurück: "The Matrix Resurrections" – geplanter Kinostart am 23. Dezember – setzt die beliebte "Matrix"-Reihe fort. In knapp drei Monaten, am 23. Dezember, soll der vierte Teil der "Matrix"-Reihe in die deutschen Kinos kommen. Mit dabei sind mehrere Schauspieler der Original-Filme, etwa Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss, aber auch Neuzugänge wie Neil Patrick Harris ("How I Met Your Mother") und Yahya Abdul-Mateen II ("Aquaman").