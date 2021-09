Guidos Wedding Race: Hochzeits-Wettkampf mit Guido Maria Kretschmer

Auch Guido kann Hochzeit: In einer neuen Primetime-Show bittet der Modedesigner zum Wettstreit der Heiratswilligen.

Seit 2012 ist Guido Maria Kretschmer aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Der Modedesigner ist das Gesicht der VOX-Sendung "Shopping Queen" (Montag bis Freitag, 15 Uhr), wo er fünf Konkurrentinnen mit einem Budget von 500 Euro in einen vierstündigen Shopping-Marathon samt anschließendem modischen Konkurrenzkampf schickt. In Hochzeitsdingen hat sich VOX bislang hingegen auf Weddingplaner Frank "Froonck" Matthée verlassen, der für den Sender unter anderem "4 Hochzeiten und eine Traumreise" moderiert.

Nun zeigt VOX jedoch, dass auch Publikumsliebling Guido Hochzeit kann: Beim neuen Primetime-Format "Guidos Wedding Race" (Sonntag, 10. Oktober, und Sonntag, 17. Oktober, 20.15 Uhr) begleitet der Designer insgesamt sechs Paare, die um ihre Traumhochzeit kämpfen. In mehreren Aufgaben muss sich jedes der Brautpaare beweisen – etwa, indem sie ein von Guido Maria Kretschmer verfasstes Liebesgedicht auswendig aufsagen. Der Gewinn: Hochzeitsoutfits und Eheringe, entworfen von Kretschmer höchstpersönlich. Auch die Traurede hält der Designer – die Teilnahme richtet sich also wohl vor allem an eingefleischte Fans des 56-Jährigen.