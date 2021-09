"Spitting Image": Darum wird Olaf Scholz zum Schlumpf

Die britische Puppen-Satire "Spitting Image" ist für ihren bitterbösen Humor bekannt. Nun bekommen auch deutsche Prominente ihr Fett weg. Allen voran natürlich Spitzenpolitiker.

In den 80er-Jahren avancierte die Puppensatire "Spitting Image" in Großbritannien zur Erfolgsserie. In der schwarzhumorigen Comedy-Show wird böse gegen Berühmtheiten aus Politik, Gesellschaft, Sport und Unterhaltung ausgeteilt. Ab 16. September veräppelt "Spitting Image: The Krauts' Edition" (Sky) nun auch deutsche Prominente: Unter anderem bekommen Karl Lauterbach, Annalena Baerbock, Heidi Klum, Jan Böhmermann, Angela Merkel, Thomas Müller und Armin Laschet ihr Fett weg.

Weltweite Berühmtheit erlangten die Puppen spätestens mit ihrem Auftritt im Video zu "Land Of Confusion" der Popband Genesis. Nach rund 24 Jahren Pause startete im September 2020 dann die britische Neuauflage der Show, die allerdings nicht nur bissig, sondern auch zeitgemäß sein sollte. Dementsprechend werden von britischen und amerikanischen Politikern über Celebrities bis hin zu Sportlern so ziemlich alle durch den Kakao gezogen. Auch Angela Merkel und Jörgen Klopp sind in der englischsprachigen Version mit von der Partie.

Nun lässt Sky auch in Deutschland selbst die Puppen tanzen. Im exklusiven teleschau-Interview gewährte Head-Autor Elmar Freels von Redseven Entertainment bereits einen ersten Einblick hinter die Kulissen der neuen Sky-Show, bei der ab dem 16. September, um 20.15 Uhr, immer donnerstags exklusiv auf Sky Comedy, Sky Ticket und auf Abruf unter anderem die Spitzenkandidaten und -kandidatin – Armin Laschet (Union), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Die Grünen) pünktlich zur Bundestagswahl ihr Fett wegkriegen.

Markus Söder als "Ghostwriter" "Am Anfang dachten wir eigentlich, wir brauchen Olaf Scholz gar nicht", verrät Freels. "Wir wollten zunächst einfach eine beliebige Puppe nehmen, ihr eine Glatze schneiden und sie nur von hinten zeigen." Erst als sich abzeichnete, dass der SPD-Politiker wohl doch eine entscheidende Rolle bei der Wahl spielen werde, wurde eine andere Lösung gefunden und Olaf Scholz kurzerhand zum Schlumpf umfunktioniert. Die Idee stammt – indirekt – von keinem Geringeren als CSU-Chef Markus Söder, der Scholz ermahnt haben soll, nicht immer "so schlumpfig" zu grinsen.

Neben Scholz, Laschet, Baerbock und im Übrigen auch Söder selbst nimmt "Spitting Image: The Krauts' Edition" auch die ein oder andere Showgröße aufs Korn. "Wir wollten nicht nur Bohlen und Gottschalk abbilden", so Freels. Zu den über 20 prominenten deutschen und österreichischen Charakteren zählen unter anderem auch Barbara Schöneberger, Capital Bra, aber auch Fan-Lieblinge wie Joko und Klaas oder Jan Böhmermann. "Die werden ja nie aufs Korn genommen!", erklärte Freels. "Wieso also nicht auch mal die veräppeln?"

Besonders spannend wird wohl vor allem die Darstellung einer Puppe werden, wie der Head-Autor bereits andeutet: "Wir brauchten jemanden, den die ganze Welt kennt." Schnell sei klar gewesen, wer diese Voraussetzung erfülle: "So kamen wir auf Hitler. Der dunkle Schatten, der auf der deutschen Geschichte liegt und dem sich jeder Politiker und jede Politikerin bei uns stellen muss." Dafür reist die Show jedoch nicht in die Vergangenheit. Ganz im Gegenteil: Adolf Hitler wurde in die heutige Zeit befördert – und hat offensichtlich umgeschult. "Er hat ein Politberatungsbüro in Berlin", erzählt Freels. Auch im Biomarkt sei der Diktator anzutreffen. "Dabei gibt er vollkommen unbrauchbare Tipps und wird mit allen Mitteln der Satire demontiert."

"Wild, bunt, lustig und böse", beschreibt Elmar Freels solche Gags. Subtilen Humor dürfe man hingegen nicht erwarten: "Die Puppen haben nur einen Gesichtsausdruck." Mimik gebe es also nicht. Stattdessen gehe es "hoch her", verspricht Freels: "Da werden auch mal Gliedmaßen abgerissen und Köpfe heruntergeschlagen." Und das, obwohl die Herstellung der Figuren nicht gerade unaufwendig ist, wie der Autor erklärt: "So eine Puppe zu bauen, dauert bis zu neun Tage." Zuerst werde dafür eine Tonfigur hergestellt, in die dann Latex gegossen werde. "Wenn das getrocknet ist, wird die Puppe angemalt und bekommt eine Perücke und ein Kostüm", so Freels. Das Ergebnis: jede Menge irrwitzige und kuriose Karikaturen der Menschen, die hierzulande jeder kennt.