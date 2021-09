Dieter Bohlen äußert sich zu DSDS-Aus: "Hatten andere Meinung"

Nach seinem Aus bei "Deutschland sucht den Superstar" warteten die Fans lange vergeblich auf ein Statement von Dieter Bohlen. Nun hat er sich in einem Instagram-Video erstmals geäußert.

Der ehemalige Modern Talking-Star verschwand daraufhin erst mal aus der Öffentlichkeit, zum Aus in den beiden Castingshows schwieg der 67-Jährige bislang. Lediglich Folgendes ließ er im März verlauten: "Ich plane Großes! Ihr werdet von mir hören – also macht euch keine Sorgen!" Während die beiden neuen Staffeln der Formate gerade abgedreht werden, brach Bohlen sein Schweigen – und äußerte sich erstmals via Instagram-Video zum Ende dieser Ära und die Beweggründe des Senders.