Polizeiruf 110 aus Rostock: Nachfolgerin von Charly Hübner gefunden

"Ich bin sehr aufgeregt und so irrsinnig gespannt auf diese Aufgabe! Als man mich fragte, war ich schon überrascht und vielleicht auch etwas erschrocken, aber ich freue mich riesig", sagt Lina Beckmann. "An meiner Seite sind so fabelhafte Kollegen, die mich begleiten und die ich begleiten darf."