Kate Hudson und Danny Fujikawa haben sich verlobt

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei: Zweimal war Kate Hudson in den vergangenen Jahren schon verlobt, einmal davon sogar verheiratet. Nun plant die Schauspielerin ("Almost Famous") scheinbar erneut den Gang vor den Traualtar. Am vergangenen Montag postete die inzwischen 42-Jährige ein Bild auf Instagram, welches sie zusammen mit ihrem derzeitigen Partner, dem Musiker Danny Fujikawa, auf einer Klippe am Meer stehend zeigt. Die beiden küssen sich auf dem Selfie, außerdem sticht ein Verlobungsring am linken Ringfinger von Hudson deutlich ins Auge. "Los geht's", lautet die Bildunterschrift zu dem Schnappschuss, gefolgt von einer Reihe von Emojis, die unter anderem eine Braut und einen Bräutigam zeigen.