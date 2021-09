Aktenzeichen XY... ungelöst: Kinder fanden Menschenknochen im Wald

Der Wahlkampf in Deutschland geht in seine heiße Phase. Innen- wie außenpolitisch sind die Herausforderung an die Handelnden erdrückend groß. Doch auch das Verbrechen schläft bekanntlich leider nie. Daher bittet Moderator Rudi Cerne im ZDF-Mittwochabendklassiker "Aktenzeichen XY... ungelöst" einmal mehr wachsame Zuschauer um ihre Unterstützung: Es geht um die Mithilfe bei der Lösung bislang offener Kriminalfälle. Diesmal wird unter anderem von einem dreisten Bankräuber und schockierenden Knochenfunde im Wald berichtet