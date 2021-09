Wahlarena mit Armin Laschet in der ARD: Kanzlerkandidat stellt sich Bürgerfragen

Annalena Baerbock und Olaf Scholz waren schon in der "Wahlarena", nun ist auch Unions-Kandidat Armin Laschet dran. Wie schlägt er sich in der Fragerunde mit Bürgerinnen und Bürgern?

Noch immer hätte so mancher Politik- und Medienschaffende Markus Söder für den besseren Kanzlerkandidaten der Union gehalten, und auch in den Umfragewerten scheint Armin Laschet, der letztlich in den Wahlkampf zog, nicht unbedingt zu glänzen. Ausrutscher wie der Lach-Skandal während der Flutkatastrophe halfen da kaum weiter. Kann Laschet trotz allem bei den Wählerinnen und Wählern punkten? Bei der Bundestagswahl am 26. September will sich der CDU-Kandidat gegen seine Konkurrenten Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Olaf Scholz (SPD) durchsetzten und die Nachfolge von Angela Merkel antreten.