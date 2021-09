Bachelorette 2021 - Finale: Ist der Gewinner nur ein Trostpreis für Maxime?

Doch wie sangen einst schon Crosby, Stills & Nash? "And if you can't be with the one you love honey. Love the one you're with." An dieses Motto muss sich im Finale nun auch die "Bachelorette" halten und das Beste daraus machen. Schließlich gibt es noch ein Leben nach den Dreharbeiten und manchmal entstehen Gefühle eben langsam. Keine letzte Rose zu verteilen – so viel wird schnell klar – ist für Maxime zumindest keine Option.