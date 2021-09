DSDS: Florian Silbereisen mit Seitenhieb auf Bohlen und Ex-Jury?

Die Kandidaten leben gemeinsam in einer Villa. Nach dem Einzug gibt es ein Wiedersehen mit der Jury, die diesmal aus Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad besteht. "Ihr könnt jetzt schon wirklich stolz auf Euch sein – Ihr habt es bis hierher geschafft. Ihr seid die Top 25 aus Hunderten in unseren Castings", begrüßt Silbereisen die Talente. "Aber noch liegt ein langer Weg vor Euch. Ilse, Toby und ich, wir stehen an Eurer Seite und wir sind für Euch da – auch das ist das neue DSDS."

Ob RTL mit der neuen Jury die zuletzt sinkenden Quoten des Formats wieder steigern kann, wird sich zeigen. Bevor die vier Recall-Folgen aus Italien im Frühjahr 2022 gesendet werden, startet DSDS Anfang 2022 im TV mit den Jurycastings. Diese wurden im Sommer auf den Marktplätzen in Wernigerode und Burghausen mit einer Besonderheit aufgezeichnet: Erstmals traten die Talente in einem eigens für die Castings konzipierten gläsernen Kubus vor die Jury. Nach dem Motto "DSDS nah am Publikum, nah an den Fans" hatten interessierte Passanten so die Möglichkeit, die Castings hautnah mitzuerleben.