Greta Thunberg: BBC-Doku läuft bei Sky

Am 20. August 2018 machte Greta Thunberg erstmals mit ihrem "Schulstreik für den Klimaschutz" über die Grenzen ihrer Heimat Schweden hinaus von sich reden, schnell wurde sie zu einem Vorbild für Millionen Schülerinnen und Schüler weltweit. Schon bald entwickelte "Fridays for Future" sich vom Hashtag zur Schülerbewegung zur gigantischen Protestbewegung: Am ersten globalen Klimastreik im März 2019 nahmen weltweit geschätzt über 1,4 Millionen Kinder und Jugendliche teil, inzwischen gehen auch zahlreiche ältere Bevölkerungsgruppen auf die Straße.

Zu sehen ist die Dokumentation ab 7. November in deutscher Erstausstrahlung bei Sky Nature sowie auf Abruf bei Sky Ticket. Der neue Sender Sky Nature ging am 9. September auf Sendung. Neben "Greta Thunberg: Ein Jahr, um die Welt zu verändern" und der jüngsten Reihe "SaFahri – Eine Reise zu den Elementen", in der "jerks"-Star Fahri Yardim auf eine Entdeckunsreise in die Natur aufbricht, wartet Sky Nature unter anderem mit Dokumentationen über Afrika und Brasilien auf.