"Die Job-Touristen": Rúrik Gíslason und Co. lernen "was Richtiges"

ProSieben schickt Promis wie Rúrik Gíslason zum Praktikum. So wird Comedian Bülent Ceylan zum Polizisten, "No Angels"-Star Sandy Mölling zur Feuerwehrfrau und Mario Basler versucht sich in der Gastronomie.

"Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges" Show • 16.09.2021 • 20:15 Uhr

Wenn die Ulknudeln Simon Gosejohann, Axel Stein und Bülent Ceylan zusammen auf Verbrecherjagd gehen, mag das im ersten Moment klingen wie eine neue SAT.1-Comedyserie. Tatsächlich handelt es sich bei dieser Konstellation aber um ein neues Show-Experiment aus dem Hause ProSieben: In insgesamt drei Folgen schickt man dort nun bei "Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges" Prominente zur Primetime in die Ausbildungsprogramme von Feuerwehr, Polizei und einem Hotelbetrieb.

Jeweils sechs Stars sind in der Sendung gemeinsam auf Mission "Job-Tourismus" unterwegs. Gosejohann, Stein und Ceylan tun sich dafür mit Blogger und Online-Star Riccardo Simonetti, "Blümchen" Jasmin Wagner und Moderatorin Laura Karasek zusammen, um im Polizeiausbildungszentrum Berlin Spandau mehr über den Berufsalltag der Beamtinnen und Beamten zu erfahren.

Danach geht es ab nach Würzburg: Dort versuchen Bülent Ceylan, Laura Karasek und Riccardo Simonetti in Begleitung von "No Angels"-Sängerin Sandy Mölling, Komiker Bastian Bielendorfer und Fußball- und "Let's Dance"-Star Rúrik Gíslason, an der Staatlichen Feuerwehrschule unter anderem zu lernen, wie man eigentlich einen Brand löscht.

Eine dritte Runde gibt es schließlich noch für Karasek und Simonetti: Gemeinsam mit Simon Gosejohann, TV-Moderator Marco Schreyl, Ex-Fußballprofi Mario Basler und Moderatorin Panagiota Petridou machen sie sich auf den Weg nach Frankfurt. Dort dürfen die sechs Stars im "Schlosshotel Kronberg" am eigenen Leib erfahren, wie nervenaufreibend eine Hotellerie-Ausbildung wirklich ist.

Folge zwei und drei zeigt ProSieben jeweils am Donnerstag, 23. September, und 30. September, um 20.15 Uhr.

"Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges" – Do. 16.09. – ProSieben: 20.15 Uhr