Bachelorette 2021: Sind Maxime und Sieger Raphael noch zusammen?

Kinostarts vom 3. März 2016

Neu im Kino: "Zoomania" und "El Clan" überzeugen

Mit dem neuen Disney-Animationsfilm "Zoomania" und dem Mafia-Thriller "El Clan" laufen in dieser Woche zwei gelungene Filme neu im Kino an. Auch die Komödie "Results" kann sich sehen lassen. Lediglich Michael Bay verschenkt mit "13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi" das mögliche Potential.

