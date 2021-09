"Bodyguard" wird neu verfilmt

Die Musik des Originals ist der meistverkaufte Soundtrack aller Zeiten und gehört wohl auch zu den bekanntesten: Im romantischen Drama "Bodyguard" (1992) spielte die 2012 verstorbene Soul-Diva Whitney Houston an der Seite von Kevin Costner und schmachtete sich mit dem Song "I Will Always Love You" zu ihrem größten Erfolg. Mehr als 400 Millionen Dollar spielte der Film an den Kinokassen ein.

Mit dem Co-Produzenten Lawrence Kasdan ist auch der Autor und Produzent des Original-Films wieder mit von der Partie. Bereits seit 2011 ist Co-Produzent Dan Li an dem Projekt beteiligt, seit Jahren schon wird über mögliche Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller spekuliert. Dabei geisterten bereits Kombinationen von Chris Hemsworth und Tessa Thompson bis zu Channing Tatum und Cardi B durch die Medien-Landschaft. Allerdings bleibt aktuell weiter offen, wie die Besetzung in López' Drehbuch aussehen wird.

Gefeiert wurde Matthew López für sein Theaterstück "The Inheritance", welches 2018 am Londoner Young Vic uraufgeführt wurde. Es sei "das wichtigste amerikanische Stück des Jahrhunderts". Außerdem wurde er mit unzähligen Preisen für das Stück bedacht. Aktuell ist López als Co-Autor an der Musical-Adaption des Filmklassikers "Some Like It Hot" beteiligt. Im Oktober 2020 ergatterte er einen Vertrag mit Amazon Studios über die Entwicklung von Fernsehserien.