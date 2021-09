Deutscher Fernsehpreis 2021: Markus Lanz einer der Gewinner

Am Donnerstag wurde der 22. Deutsche Fernsehpreis in Köln verliehen. Moderator Markus Lanz war einer der Preisträger und widmete die Auszeichnung einer ganz besonderen Person.

Es war durchaus ein kleiner Befreiungsschlag: Am vergangenen Donnerstag wurde im Kölner Tanzbrunnen der 22. Deutsche Fernsehpreis verliehen. Nachdem die Verleihung im vergangenen Jahr wegen Corona ausgefallen war, war es für viele Prominente der erste Gang über den Roten Teppich seit anderthalb Jahren. Unter der Moderation von Barbara Schöneberger wurden die Programmbereiche Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport in insgesamt 28 Kategorien geehrt. Eine der wohl herzlichsten Dankesreden kam dabei von dem ZDF-Moderator Markus Lanz.

Der 52-Jährige erhielt den Preis für die "Beste Information". Seine Talkshow "Markus Lanz" hatte sich dabei gegen die Politmagazine "Frontal" (ZDF) und "Panorama" (ARD/NDR) durchgesetzt. In seiner Sendung, erklärte Lanz, habe er oft mit Menschen zu tun, die auf jede Frage die richtige Antwort hätten. "Unser Job ist es im Grunde, auf jede Antwort die richtige Frage zu finden." Das gehe nur mit einer guten Redaktion, der er damit dankte. Zum Abschluss wurde er persönlich: "Ich weiß, dass in den Südtiroler Bergen jetzt eine ältere Dame sitzt mit 87, die es nicht leicht hatte im Leben und der ich sehr, sehr viel verdanke", erklärte er: "Mama, das ist für dich."

Joko Winterscheidt zweimal ausgezeichnet

Der ProSieben-Moderator Joko Winterscheidt durfte sich gleich über zwei Auszeichnungen freuen: Zusammen mit seinem Kollegen Klaas Heufer-Umlauf (37) wurde der 42-Jährige zunächst mit dem Preis Bestes Infotainment geehrt. Unter dem Titel "Joko & Klaas – Live: Pflege ist #NichtSelbstverständlich" (ProSieben) hatten die beiden Ende März den Arbeitstag einer Pflegekraft in Echtzeit mit der Kamera begleitet und ab 20.15 Uhr bis spät in die Nacht live ausgestrahlt. In der Kategorie Beste Unterhaltungsshow wurde anschließend die von Winterscheidt erfundene Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) ausgezeichnet. "Tausend Dank, wirklich", freute sich der Moderator: In der Sendung, in welcher der Quizmaster seinen Job gegen vier Kandidaten verteidigen muss, stecke unglaublich viel Zeit.