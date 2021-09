Dylan Sprouse: "Das war eine enorme Veränderung für mich"

Er wird seit Jahren als Teenie-Held und talentierter Schauspieler gefeiert. Ob in der Disney-Serie "Hotel Zack & Cody" oder im Teenie-Streifen "Banana Split": Dylan Sprouse weiß, wie er die Massen für sich begeistern kann. Aktuell ist der 29-Jährige an der Seite von Stars wie Selma Blair im Liebesfilm "After Truth" (zu sehen bei Sky Cinema), einer Fortsetzung von "After Passion", zu sehen. Sprouse selbst wurde über die Jahre vor der Kamera erwachsen. Ob ihm jemals der Druck der Öffentlichkeit zu groß wurde?

Im Interview mit prisma sagte der Hollywood-Star: "Ich glaube, für jeden – egal wie und wo man aufwächst – gibt es diese Übergangszeit, die von Unsicherheiten geprägt ist. Vom gewohnten Umfeld in eine unbekannte, neue Phase des Lebens einzutauchen, kann Angst machen. Meist ist das nach der Schulzeit so. Für mich brach diese Zeit an, als ich von Kalifornien nach New York gezogen bin, um auf der Universität Kunst zu studieren. Das war eine enorme Veränderung für mich."