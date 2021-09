Reese Witherspoon: "Frauen müssen hinter den Kulissen so viel aushalten"

"The Morning Show" startet bei Apple+ in die zweite Staffel. Hauptdarstellerin Reese Witherspoon will sich mit der Serie auch für die Frauen im Journalismus einsetzen.

Jennifer Aniston und Reese Witherspoon hatten ihren ersten gemeinsamen TV-Auftritt vor knapp über 20 Jahren in der Kult-Sitcom "Friends". Seither spielte Witherspoon in Erfolgsstreifen wie "Natürlich blond" oder "Big Little Lies". Nachdem sie 2019 erstmals wieder gemeinsam mit Jennifer Aniston für die Serie "The Morning Show" vor der Kamera stand, folgt jetzt die zweite Staffel (zu sehen bei Apple TV+). Während die #MeToo-Bewegung die Handlung der ersten Staffel dominierte, soll nun auch die Coronavirus-Pandemie eine große Rolle spielen. Im Zentrum weiterhin: das US-Frühstücksfernsehen.