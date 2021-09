"Der Quiz-Champion": Spenden-Special für die Deutsche Krebshilfe

Das Prinzip der Sendung bleibt dabei zunächst gleich: Ein Promi tritt in mehreren Fachdisziplinen gegen populäre Expertinnen und Experten an. Das fachkundige Team, das es zu schlagen gilt, setzt sich ebenfalls aus bekannten Persönlichkeiten wie Franziska van Almsick (zuständig für "Sport"), Kino-Macher Michael "Bully" Herbig ("Film und Fernsehen"), dem ehemaligen "Mister Tagesthemen" Ulrich Wickert und "Tatort"-Kommissar Axel Milberg zusammen.

Die Promis, die für den guten Zeck spielen, sind Tim Mälzer, Barbara Wussow und Jürgen von der Lippe. Wie immer gilt: Die Kandidatin oder der Kandidat mit dem am breitesten gefächerten Wissen, dem klarsten Blick für Details und der verlässlichsten Nase, ja nicht in Fangfragen oder ausgelegte Fallen zu tappen, wird das Rennen machen.

Neu ist hingegen, dass sich die Quiz-Runde das Studio am Samstagabend mit einem prominent besetzten Panel teilen wird, das Anrufe von spendenwilligen Zuschauerinnen und Zuschauern entgegennimmt. Das Geld, das im Verlauf der dreistündigen Sendung gesammelt wird, geht an die Deutsche Krebshilfe – samt der erspielten Gewinnsumme des neuen Quiz-Champions. Damit tritt die Show in die Fußstapfen von Carmen Nebel ("Willkommen bei Carmen Nebel") und Dieter Thomas Heck ("Melodien für Millionen"), die in ihren Formaten ebenfalls Spenden für die Arbeit der Deutsche Krebshilfe sammelten.