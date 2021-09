Tatort: Der Reiz des Bösen – Kritik zum Film aus Köln

Die vielleicht schönste Einsicht stammt von Freddy Schenk. "Nach über 20 Jahren Ehe weiß ich, bei der Liebe geht es immer darum, was der eine in dem anderen sehen will." Tatsächlich gibt es aber noch eine weitere Psychologin im Film: Gefängnis-Kraft Bianca Ambach (Tanja Schleiff) , die von einem therapeutischen und resozialisierenden Programm überzeugt ist, das einsitzende Gewalttäter über Brieffreundschaften mit ganz normalen Frauen zusammenbringt. Frau Ambach, pikanterweise selbst mit einem Ex-Häftling zusammen, hat schon viele solcher Freundschaften mit Beziehungsoption vermittelt: "Nicht jede Frau, die einen Ex-Häftling liebt, ist gleich hybristophil – dazu gibt es ganz wenig Forschung", sagt sie.

Wie so oft am Kölner "Tatort"-Standort, orientiert sich auch der neue Fall eher am klassischen deutschen TV-Krimi und weniger an modernen oder gar experimentellen Erzählformen. Was den Film spannend macht, ist sein Thema und wie es vor allem am Beispiel des stark aufspielenden "Gefahrenpaares" Picco von Groote und Torben Liebrecht in fast schon "hitchcockscher" Suspense-Manier bebildert wird. Ist der Mann nun böse oder nicht? Können sich schlechte Menschen grundlegend verändern? Echte Gefängnis-Psychologen dürfte an diesem durchaus wendungsreichen WDR-Krimi ärgern, wie archaisch hier mit Gut und Böse umgegangen wird. Inklusive einem "Schweigen der Lämmer"-artigen Besuch von Ballauf und Schenk bei einem verurteilten Frauenmörder, der als asozial, nicht resozialisierbar und mit einer Maske gegen Spuckattacken (und Beißen?) vorgestellt wird. Gibt es tatsächlich solche Teufel?