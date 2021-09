Ein Sommer in Südtirol: Infos zum Film im ZDF

Der Streit ihrer Verwandten bedroht die junge Liebe eines Paares in Südtirol. Was steckt hinter der Feindschaft?

Die junge Kellermeisterin Franziska Gasser (Maike Jüttendonk) will eigentlich nur helfen: Da ihr Vater Josef (Harald Krassnitzer) nach einem Autounfall im Krankenhaus liegt, kommt sie gegen ihren Willen zurück in die alte Heimat in Südtirol. Hier, so hofft sie, kann sie ihrer Mutter Theresa (Julia Stemberger) bei der Weinlese unter die Arme greifen, bis der sturköpfige Herr Papa wieder gesund ist. Doch der behandelnde Arzt Marco Antonelli (Sami Loris) erklärt den Vater für dauerhaft berufsunfähig, und so nimmt das Drama im ZDF-"Herzkino"-Film "Ein Sommer in Südtirol" seinen Lauf.