Babylon Berlin: 4. Staffel ist abgedreht

Sie ist die teuerste deutsche Serie aller Zeiten: 38 Millionen Euro sollen allein die ersten beiden Staffeln "Babylon Berlin" gekostet haben. Doch die Koproduktion von Sky und der ARD ist auch äußerst erfolgreich. Für das spannende und filmisch faszinierend hochwertig produzierte Sittengemälde des Jahres 1929 in Berlin gab es renommierte Trophäen (Grimmepreis, Deutscher Fernsehpreis) und gute Kritiken. Auch der Zuschauerzuspruch stimmte – zuletzt verzeichnete "Babylon Berlin" in der ARD Mediathek knapp 55 Millionen Abrufe. Wenig überraschend kam dementsprechend im Herbst 2020 die Ankündigung, dass die Serie auch nach der dritten Staffel fortgesetzt werden soll. Nun sind die Dreharbeiten zur vierten Staffel abgeschlossen, wie die Verantwortlichen – X Filme Creative Pool, ARD Degeto, Sky und Beta Film – am Freitag offiziell bestätigten.