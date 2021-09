"Mälzer und Henssler liefern ab": Lieferservice mit besonderen Herausforderungen

Sie wissen nicht, für wen sie kochen, dennoch müssen Tim Mälzer und Steffen Henssler in einer neuen Show den Geschmack der Besteller treffen.

Mälzer und Henssler liefern ab! Kochshow • 19.09.2021 • 20:15 Uhr

Während die Gastronomie unter der Corona-Krise besonders leiden musste, hatten Lieferdienste absolute Hochkonjunktur. Während dies für die Bestellenden bedeutet, Essen unkompliziert an die Haustüre geliefert zu bekommen, bedeutet es für die kulinarischen Dienstleisterinnen und Dienstleister Kochen unter Hochdruck. Schließlich wollen Kunden ihr Essen bestenfalls schnell, unbedingt warm und natürlich schmackhaft. Nun suchen mit Tim Mälzer und Steffen Henssler auch zwei bekannte Fernsehköche die Herausforderung mit einem eigenen Pop-Up-Lieferservice in Hamburg: In der neuen VOX-Kochshow "Mälzer und Henssler liefern ab!" – ihrer ersten gemeinsamen Primetime-Show – stehen die beiden unter Zeitdruck am Herd und erhalten erst nach und nach Hinweise zu den kulinarischen Wünschen der Bestellenden. Sieger ist, wer den Geschmack am besten trifft.

Ehrgeiz ist bekanntlich bei beiden Küchenchefs vorhanden, in zwei Folgen können sie diesen erneut unter Beweis stellen. Nun also ein gemeinsamer Pop-Up-Lieferservice, bei dem die Hungrigen nicht von der Karte bestellen, sondern stattdessen Hinweise zu sich, dem Anlass der Bestellung und natürlich ihren kulinarischen Vorlieben liefern sollen. Dies kann mal ein Foto sein, mal eine Textnachricht. Grundsätzlich sollen Mälzer und Henssler mit jeder Spur näher an die finale Gaumenfreude rücken, zu Beginn wird noch weitgehend planlos der Kochlöffel geschwungen. Nach Auslieferung und Verzehr werden dann Sterne durch die Bestellenden vergeben, die entweder Tim Mälzer oder Steffen Henssler zum Gewinner küren.

Dabei wird erst bei der persönlichen Auslieferung final klar, für wen denn nun das Essen zubereitet wurde. In der ersten Bestellung etwa haben weder Mälzer noch Henssler zu Beginn den Hauch einer Ahnung, dass sie für gleich vier Kinder, davon drei kleine, kochen müssen. Aus den Zutaten, welche die Familie selbst verwendet, versuchen die beiden TV-Köche abzuleiten, was sonst auf dem Tisch steht. Ihr Tipp: Asiatische oder afrikanische Küche.

Dabei kochen die beiden Haudegen am Herd nicht nur für Unbekannte, sondern auch für die Prominenz. TV-Moderatorin Ina Müller ("Inas Nacht") gibt sich in der ersten Folge ebenso die Ehre wie "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers und Smudo von den Fantastischen Vier. Die drei kommen persönlich im Pop-Up-Lieferservice vorbei und bringen die ohnehin rotierenden Küchenchefs erst so richtig ins Schwitzen.

In Folge zwei kochen Mälzer und Henssler am kommenden Sonntag (26. September) unter anderem auch für Moderator Steven Gätjen, Wigald Boning und die Band Revolverheld.

Mälzer und Henssler liefern ab! – So. 19.09. – VOX: 20.15 Uhr