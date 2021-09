Hustlers – Rache ist sexy: Kritik zum Film im ZDF

Als die Wall Street kollabiert, geraten auch die Stripperinnen in New York in finanzielle Schieflage. Vier Frauen wollen deshalb anders zu Geld kommen.

Vor dem großen Finanzcrash laufen die Geschäfte verdammt gut für die Stripperinnen in der Stadt New York. Die Devise heißt "Make money not love". Die Männer der Wall Street brauchen Entspannung nach einem harten Arbeitstag im Zockmodus. Die im Club arbeitenden Frauen brauchen das Geld dieser Männer, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Der Star des Stripclubs im Film "Hustlers" (2019) von Lorene Scafaria, den das ZDF nun im Zuge der "Montagskino"-Reihe zum ersten Mal im Free-TV zeigt, heißt Ramona und wird von Jennifer Lopez gespielt. Sie ist die beste Performerin an der Tanzstange. Sie bringt die Männer in Rage und Ekstase, die sie zum Lohn mit Dollarscheinen bewerfen. Auch Ramona weiß, wie geil Geld ist. Ramona kennt die Branche. Und so weiht sie die neue und unerfahrene Kollegin Destiny (Constance Wu) in die Geheimnisse der verklemmten Gelüste ein.