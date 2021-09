Wege zur Macht. Deutschlands Entscheidungsjahr – Langzeitreportage über den Wahlkampf

Bei lange mattem Kampf um die Gunst der Wähler blieben bekanntlich parteipolitische und persönliche Krisen nicht aus. Erst in den letzten Wochen kam mit Wetterkatastrophen, brisanten Umfrageergebnissen und dem akuten Scheitern in Afghanistan vieles in Bewegung. Zeit für Lambys "anderen Blick". "Jetzt sind wir in der Phase, wo alles auf der Kippe steht", sagt Laschet im Film – und der Gegner von der SPD, Olaf Scholz, stimmt ein: "Man merkt, dass die Lage in Bewegung kommt."