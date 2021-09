Am Puls Deutschlands: Warum gehen Menschen nicht wählen?

Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes werden am 26. September 61,4 Millionen Menschen berechtigt sein, ihre Stimme bei der Bundestagswahl abzugeben – doch es werden deutlich weniger sein. Nach 16 Jahren Angela Merkel wird es eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler geben. Die Möglichkeit, über den Wandel an der Spitze der Bundesrepublik Deutschland mitbestimmen zu dürfen, wird im Vergleich zu undemokratischen Staaten gerne als Privileg bezeichnet. Doch viele Deutsche wollen dieses Privileg aus unterschiedlichen Gründen nicht wahrnehmen, auch das ist ihr demokratisches Recht. Aber was steckt dahinter? – In der "ZDFzoom"-Doku "Am Puls Deutschlands – #warumichnichtzurWahlgehe" trifft Reporter Jochen Breyer überzeugte Nichtwähler und fragt nach ihren Motiven.