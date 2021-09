Tom Fords Ehemann Richard Buckley gestorben

Es ist eine traurige Nachricht, welche der Modedesigner und Filmregisseur Tom Ford ("A Single Man", "Nocturnal Animals") am Dienstag gegenüber dem US-Magazin "People" bestätigte: Richard Buckley, sein langjähriger Lebenspartner und ein bekannter Modejournalist, ist tot. Er sei in der Nacht zum Sonntag "nach langer Krankheit eines natürlichen Todes gestorben". Weiter heißt es in dem Statement: Er sei friedlich ihrem Haus in Los Angeles mit Tom und Sohn Jack an seiner Seite gestorben. Buckley, der Ende der 1980-er an Kehlkopfkrebs erkrankte, wurde 72 Jahre alt.