Hart aber fair: Darum kam Christian Lindner zu spät

Offener Brief

Kulturschaffende solidarisieren sich mit WDR-Moderatorin Nemi El-Hassan

Hunderte Kulturschaffende haben in einem offenen Brief die Weiterbeschäftigung von Nemi El-Hassan gefordert. Der WDR hatte die Zusammenarbeit mit der Moderatorin ausgesetzt, nachdem ihre Teilnahme an einer Demonstration vor sieben Jahren bekannt geworden war.

