Peer Kusmagk und Janni Hönscheid sind wieder Eltern geworden

Einst lernten sie sich in der RTL-Nackedei-Show "Adam sucht Eva" kennen. Nun haben Peer Kusmagk und Janni Hönscheid ihr drittes gemeinsames Kind bekommen. Der Name des Kleinen erinnert an einen legendären Magier.

Die Katze ist aus dem Sack: Peer Kusmagk und Janni Hönscheid sind erneut Eltern geworden – und das schon Anfang September. Via Instagram informierte der frischgebackene Papa seine Anhänger über die frohe Kunde. Er postete ein Bild seiner beiden Kinder Emil-Ocean (4) und Yoko (2), die liebevoll die kleinen Hände ihres Geschwisterchens halten. Dazu schrieb Kusmagk: "Herzlich willkommen in diesem wunderschönen Leben, Du kleiner Zauberer Merlin!" Außerdem versprach er seinem Sohn: "Wir werden Dir Wurzeln und Flügel geben, um all Deine Träume wahr werden zu lassen."

Auch auf ihrem gemeinsamen Familien-Account in Instagram veröffentlichten Kusmagk und Hönscheid ein Bild, das die freudestrahlende Familie gemeinsam sitzend auf einem Bett zeigt. "Dein Name, er bedeutet 'Hügel am Meer', beide Welten kommen zusammen", erklärten die Eltern und fügten hinzu: "Wir freuen uns Dir zu zeigen wie schön diese Erde ist, und lieben Dich schon jetzt bis zum Mond und wieder zurück:"

Zuvor hatte das Paar die Neuigkeit bereits in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" verraten. "Merlin war das Puzzleteil, das noch gefehlt hat. Zu fünft ist unsere Familie komplett", sagte das Ehepaar. Hönscheid kündigte außerdem an, dass sie sich mit ihrem Mann die nächsten Wochen ins Familienleben zurückziehen wolle: "Das genießen wir sehr – diese intensive Zeit mit einem Neugeborenen kommt nie wieder."

Merlin komplettiert damit die kleine Rasselbande von Peer Kusmagk und Janni Hönscheid. Ihr Sohn Emil-Ocean ist vier, Tochter Yoko kam vor zwei Jahren auf die Welt. Erstmals trafen Kusmagk und Hönscheid 2016 in der RTL-Show "Adam sucht Eva – Promis im Paradies" aufeinander. Sie verliebten sich, heirateten und gründeten eine Familie.