Melvin Van Peebles verstorben: "Godfather of Black Cinema"

Er galt als der "Godfather of Black Cinema": Melvin Van Peebles, der das moderne afroamerikanische wie kein anderer prägte, ist tot. Er starb am Dienstag in seinem Haus in Manhattan. Das gaben seine Familie, das Unternehmen The Criterion Collection und die Filmvertriebsfirma Janus Films in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Van Peebles wurde 89 Jahre alt.

Melvin Van Peebles wurde am 21. August 1932 in Chicago geboren. Sein Vater war ein Schneider. An der West Virginia State College und an der Ohio Wesleyan University studierte Van Peebles Literatur. 1953 schloss er das Studium mit dem Bachelor ab und diente vier Jahre lang in der US-Luftwaffe. Danach arbeitete er zunächst als Porträtmaler in Mexiko und drehte drei Kurzfilme, ehe er in die Niederlande zog und am Niederländischen Nationaltheater studierte. In den frühen 1960er-Jahren zog Van Peebles nach Paris, wo er das Drehbuch zu seinem Film "The Story of a Three-Day Pass" (1968) verfasste.