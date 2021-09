Johnny Depp warnt vor "Cancel Culture" und sieht sich als Opfer

Nach Vorwürfen seiner Ex-Frau ist Johnny Depp in Ungnade gefallen. Auf dem Filmfest in San Sebastián wurde er nun mit dem Preis für sein Lebenswerk geehrt und nutzte die Gelegenheit, gegen die "Cancel Culture" zu wettern.

Die Situation sei so weit außer Kontrolle geraten, dass niemand mehr vor "Cancel Culture" sicher sei, erklärte Depp: "Keiner von Ihnen. Keiner, der durch diese Tür geht. Keiner ist sicher". Er fuhr fort: "Es braucht nur einen Satz und es gibt kein Halten mehr. Der Boden wird einem unter den Füßen weggezogen." Das sei nicht nur ihm passiert, sondern es passiere "vielen Menschen", Männern wie auch Frauen. "Leider fangen sie ab einem bestimmten Punkt an zu denken, dass es normal ist. Oder dass sie es sind. Wenn es nicht so ist."

2020 hatte Depp einen Verleumdungsprozess gegen die britische Boulevardzeitung "The Sun" verloren. Diese hatte ihn in einem Artikel als "Frauenschläger" bezeichnet. Darauf Bezug nehmend stellte Depp nun klar: "Es spielt keine Rolle, ob ein Urteil an sich eine künstlerische Freiheit genommen hat. Wenn es eine Ungerechtigkeit gibt, sei es gegen Sie oder jemanden, den Sie lieben, oder jemanden, an den Sie glauben – stehen Sie auf, setzen Sie sich nicht hin. Denn sie brauchen Sie."