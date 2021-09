US-Late-Night-Talker lachen gegen den Klimawandel

Am Mittwoch widmeten die "The Late Show with Stephen Colbert", "The Late Late Show with James Corden", "Jimmy Kimmel Live!", "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", "Late Night with Seth Meyers", "The Daily Show with Trevor Noah" und "Full Frontal with Samantha Bee" ihr Programm ausschließlich dem Klimawandel und dessen Bekämpfung. Dafür sprachen sie mit ihren prominenten Gästen über deren Engagement für die Umwelt, wie Stephen Colbert mit dem Popsänger Shawn Mendes, erklärten die Zusammenhänge und Probleme des Klimawandels auf humorvolle Weise wie Jimmy Kimmel oder demonstrierten – bewusst überspitzt – was jeder einzelne tun kann: Samantha Bee betrieb in einem Vorab-Clip ihre Studiotechnik mit einem Fahrrad und rief dazu auf, weniger zu baden.