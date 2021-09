Geh aufs Ganze: Der Zonk und Jörg Draeger feiern Comeback bei SAT.1

Der Zonk ist zurück: SAT.1 holt die Spielshow "Geh aufs Ganze!" zurück ins Fernsehen. Zunächst sind drei neue Folgen in der Primetime geplant.

Moderator Jörg Draeger hatte zuletzt bei "Promi Big Brother" sein TV-Comeback gegeben. Offenbar passte es zwischen ihm und SAT.1, denn nun darf er nochmal in der Show auftreten, die ihn einst bekannt machte. "18 Jahre nach der letzten Folge 'Geh aufs Ganze!' hat uns Jörg Draeger diesen Sommer live in der Auftaktshow von 'Promi Big Brother' bewiesen, mit welcher Passion er noch immer zocken kann - und die Zuschauer:innen haben es geliebt. Dieses überragende Feedback nimmt SAT.1 gerne an: Mit Jörg Draeger als Meister des Zockens und Daniel Boschmann als Moderator legen wir die Kultshow im Herbst 2021 neu auf", erklärt Senderchef Daniel Rosemann.