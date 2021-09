Ben Becker saß mit Udo Lindenberg nackt in der Badewanne

Den Hamburger Panikrocker Udo Lindenberg und den Bremer Schauspieler Ben Becker verbindet eine besondere Freundschaft. Kein Wunder also, dass letzterer bei seinem Auftritt bei "Inas Nacht" bereits innerhalb weniger Minuten auf seinen Kumpel zu sprechen kam. "Wenn der wüsste, dass ich hier bin, der würde da draußen rumlungern", scherzte Becker am Tresen mit Gastgeberin Ina Müller.

Nachdem der 56-Jährige am Donnerstagabend im Hamburger "Schellfischposten" eingetroffen war, plauderte er im ARD-Kneipen-Talk munter aus dem Nähkästchen. Wie es dazu gekommen sei, dass er schon mal ein Bad mit Udo Lindenberg genommen habe, wollte Ina Müller von dem Grimme-Preisträger wissen. "Da hatten wir richtig einen an der Mütze und saßen nackt in der Wanne", erinnerte sich der an die skurrile Geschichte. Er und Lindenberg hätten sich zu diesem Zeitpunkt gerade erst kennengelernt, so Becker.