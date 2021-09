Chris Pratt spricht Super Mario in Animationsfilm

"It's-a-me, Mario!" – diesen Satz werden Chris Pratts Co-Stars demnächst wohl häufiger zu hören bekommen. Wie Nintendo bekannt gegeben hat, wird der "Guardians of the Galaxy"-Star im kommenden Kinofilm "Super Mario Bros: The Movie" Titelheld Mario seine Stimme leihen. Auch sonst ist die Videospiel-Verfilmung prominent besetzt: Mit an Bord sind unter anderem Anya Taylor-Joy ("Das Damengambit") als Prinzessin Peach, Jack Black als Bowser und Seth Rogen als Donkey Kong.