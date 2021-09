"Tiger King" bekommt auf Netflix 2. Staffel

Die skurrile Netflix-Doku geht in die nächste Runde: Noch in diesem Jahr soll "Tiger King" (deutscher Titel: "Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere") in eine zweite Staffel gehen.

Endlich ist es offiziell: Wie Netflix am Donnerstag verkündete, bekommt der Überraschungserfolg "Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere" eine Fortsetzung. Die Dokuserie avancierte zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 zum Publikumshit. 64 Millionen Haushalte streamten die Reihe von Rebecca Chaiklin und Eric Goode in den ersten vier Wochen nach ihrem Erscheinen. Die Dokumentation handelte von Joe Maldonado-Passage alias Joe Exotic, der einen umstrittenen Privatzoo im US-Bundesstaat Oklahoma betrieb.

Wie es in den neuen Folgen der Serie weitergehen soll, ist bislang noch unklar. Schon 2018 war Maldonado-Passage festgenommen und 2020 wegen versuchten Mordes an der Tierrechtsaktivistin Carole Baskin und wegen Verstößen gegen Tierschutzbestimmungen zu 22 Jahren Haft verurteilt worden. Wie in einem kurzen Teaser-Clip, in dem Netflix auch andere True-Crime-Produktionen ankündigt, zu sehen ist, meldet sich Joe Exotic in der zweiten Staffel von "Tiger King" direkt aus dem Gefängnis zurück. Auch seine erklärte Erzfeindin, Carole Baskin, wird wieder zu Wort kommen.