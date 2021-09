Till Eulenspiegel: 3sat wiederholt Film im Rahmen eines Märchen-Tages

Doch auch Eulenspiegel an sich ist ein Highlight dieser Produktion – dank Jacob Matschenz. Der 30-Jährige spielt die Lust an der List so eindrucksvoll, unaufdringlich und herzlich, dass das Zuschauen der ganzen Familie Spaß machen kann. Die Bilder von den Weiten der Wälder, durch die Eulenspiegel immer wieder zieht, beleben den Film zusätzlich. Eine lebende Legende eben. Zumindest in dieser schönen Fassung.