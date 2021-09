Bundestagswahl 2021 im TV: Moderatoren, Sendungen, Prognosen, Hochrechnungen

Am 26. September ist Bundestagswahl. Wann kommen die ersten Prognosen und Hochrechnungen? Und wer folgt auf Bundeskanzlerin Angela Merkel? Hier erfahren Sie alles zur TV-Berichterstattung am Wahlabend.

Trielle, Bürger-Fragerunden, Umfragen, Dokumentationen: Die Bundestagswahl bestimmte bereits in den vergangenen Wochen das Fernsehprogramm. Am 26. September 2021 ist der Wahlkampf dann aber vorbei und es wird endgültig ernst. Wer noch nicht per Briefwahl seine Stimme abgegeben hat, kann dann bis 18 Uhr im Wahllokal seine zwei Kreuzchen machen. Und dann? Zahreiche Sender berichten am Wahlabend live. Hier finden Sie die Infos zur Bundestagswahl im TV im Überblick.