Rote Rosen: Wencke Myhre spielt Gastrolle in ARD-Serie

Wencke Myhre als schrecklich chaotische Tante Jonna: Die Schlagersängerin, die einst über das "knallrote Gummiboot" sang, übernimmt eine Gastrolle in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" und wird in insgesamt zehn Folgen zu sehen sein.

Zur Überraschung ihrer Mitbewohner quartiert Sara (Antonia Jungwirth) Jonna in der WG ein. Auch Hannes (Claus Dieter Clausnitzer) ist überrumpelt, als Jonna in seinem Schrebergarten einen Beeren klauenden Waschbär fangen will. Wie lange halten sie es mit dieser Frau aus?